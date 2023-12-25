Донецк, 25 декабря, 2023, 15:19 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике расположены сотни памятников солдатам-освободителям. Одни из них посвящены известным военачальникам, другие представляют собой безымянные братские могилы. Как олицетворение памятника солдату, которого чтят и уважают ещё при жизни, донецким региональным отделением партии «Единая Россия» на базе партийного проекта «Новая школа» реализуется уникальный проект — «Гордимся тобой».

ER.ru Уникальный проект о героях СВО реализует в ДНР «Единая Россия»

Герои проекта — участники спецоперации — приходят в школы, выпускниками которых когда-то были, и общаются с нынешними учениками. Военнослужащие рассказывают детям о своём боевом пути, а школьники задают героям самые разные вопросы. Таким образом, и солдаты чувствуют себя нужными, и школьники, поддерживая солдат, в очередной раз понимают важность спецоперации и значимость всего того, что делает для россиян наша армия.

Уникальный проект о героях СВО реализует в ДНР «Единая Россия»

«Проект «Гордимся тобой» появился в процессе работы с нашими военнослужащими, с членами семей участников СВО», — рассказала Татьяна Бубнова, председатель партпроекта «Новая школа».

Она добавила, что подрастающему поколению необходимо прививать чувство гордости и патриотизма непосредственно через общение с нашими героями — участниками специальной военной операции.

ER.ru Уникальный проект о героях СВО реализует в ДНР «Единая Россия»

«Мы как самый воюющий регион с самым многочисленным воюющим населением можем себе позволить прямой контакт и диалог участника спецоперации со школьниками. Проект рассчитан именно на действующего участника СВО и несёт в себе важный посыл — мы как героизируем военнослужащего, так и воспитываем на личных примерах подрастающее поколение. Нужно отдавать дань уважения не только погибшим, но и действующим военнослужащим, которые с достоинством выносят все тяготы и лишения боевой службы», — отметила Татьяна Бубнова.

ER.ru Уникальный проект о героях СВО реализует в ДНР «Единая Россия»

«Очень непросто объяснять детям совсем не детские вещи. Да так, чтобы после этого у ребят не пропало желание жить и познавать мир. Нужно ведь чувствовать, — заявила она. — Оттого партпроект «Гордимся тобой» ценен и важен, что его герои чувствуют больше других, но меньше других это показывают. Наши доблестные сыны Донбасса — это живые монументы, которые шли своей дорогой и вдруг свернули на правое дело — защищать Родину. Теперь они, имея колоссальный опыт, передают его подрастающим поколениям».

Например, во время одной из встреч в шахтёрской школе № 11 бывший её ученик, а ныне — действующий военнослужащий Богдан Бердянский (позывной Копчёный), рассказал: «У меня две награды — «За отвагу» и «За боевые отличия». И обе медали мне вручали в подвале». Боец рассказал школьникам, что участвует в СВО не по воле обстоятельств, а по велению сердца, аргументируя свой поступок тем, что хочет служить Родине.

Проект «Гордимся тобой» востребован и в городах ДНР, и на освобожденных территориях. Географическая специфика и заинтересованность людей — его главные преимущества. Встречи военнослужащих с учащимися прошли уже в десятке школ республики. Благодаря им школьники увидели реальные примеры патриотизма, служения стране и преданности и теперь полноценно сумели осознать важность происходящего.