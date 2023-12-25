Москва, 25 декабря, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Как будет происходить дальнейшая реализация проекта «Арктик СПГ-2», следует спросить в «Новатэке», сообщил 25 декабря на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Вряд ли мы можем что-то говорить от лица коммерческого проекта, тем более международного. И не будем этого делать, поэтому мы рекомендуем вам обратиться в компанию», — заявил Песков.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что о приостановке своего участия в «Арктик СПГ-2» объявили четыре иностранных партнёра — TotalEnergies (Франция), CNPC и CNOOC (Китай) и консорциум японских Mitsui и JOGMEC. Они объявили форс-мажор по участию в проекте.

По прогнозу издания, проект в результате может оказаться без долгосрочных контрактов на вывоз сжиженного природного газа, компании «Новатэк» придётся самостоятельно финансировать «Арктик СПГ-2».