Москва, 25 декабря, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Откуда президент России Владимир Путин будет обращаться к населению станет известно в новогоднюю ночь. Об этом на брифинге 25 декабря заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Валерий Матыцин/ТАСС Владимир Путин

«Это вы узнаете в новогоднюю ночь», — сказал Песков.

Ранее, 23 декабря, представитель Кремля сообщил, что Путину лишь частично удастся отдохнуть на новогодних праздниках, поскольку полностью он никогда не использует каникулы. Помимо этого, пресс-секретарь заявил журналистам, что направлять новогодние и рождественские поздравления в 2023 году президент будет главам только дружественных стран.

Новогодние каникулы в 2024 году продлятся десять дней — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.