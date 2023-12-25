Москва, 25 декабря, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Руководство Сербии способно принять меры для урегулирования беспорядков в Белграде, поэтому участие в этом России как долгого исторического союзника страны не необходимо. Об этом заявил на брифинге 25 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, чем Москва может помочь, помимо взаимодействия по линии спецслужб.

ТАСС/EPA/ANDREJ CUKIC

Он напомнил, что во время выборов не выявили абсолютно никаких нарушений, поэтому невозможно ставить под сомнение их легитимность, а беспорядки спровоцировали третьи силы.

«Мы никогда не вмешивались и не собираемся вмешиваться ни в чьи внутренние дела, особенно в дела союзной нам и партнёрской Сербии. Мы очень бережно относимся к нашим отношениям и очень дорожим ими», — заявил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, сербская оппозиция 18 декабря выразила несогласие с победой на выборах коалиции вокруг правящей «Сербской прогрессивной партии». Лидеры блока «Сербия против насилия» Мариника Тепич и Мирослав Алексич вошли в здание избиркома, вручили «фотодоказательства» и документы о нарушениях и требования об аннулировании результатов и объявили голодовку.

Вечером 24 декабря сторонники «Сербии против насилия» устроили митинг в центре Белграда и попытались взять штурмом здание городской администрации. С помощью флагштоков они снесли дверь и разбили окно, уничтожили камеры видеонаблюдения. Демонстранты выкрикивали антиправительственные лозунги и оскорбления в адрес руководства.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич впоследствии заявила, что Москва оповещала Белград об угрозе возможных беспорядков. Сведения предоставили российские спецслужбы. Брнабич поблагодарила Россию за помощь, добавив, что на Западе это, скорее всего, не оценят. О том, что за протестами в Сербии стоят западные кураторы, также заявляла официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Охватившие Сербию протесты проходят по майданному сценарию: зачинщики получают поддержку извне с целью ослабления власти президента Александра Вучича. Об этом заявил российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко. По его словам, во время встречи они затронули тему протестов и обсудили двусторонние отношения. Как отметил Боцан-Харченко, сербский лидер обладает неопровержимыми данными о подстрекательстве беспорядков извне.