Чита, 25 декабря, 2023, 15:08 — ИА Регнум. В Чите на территории зоопарка «Радуга» сгорел старый самолёт Ту-154, использовавшийся как музей. О пожаре сообщили 25 декабря в пресс-службе МЧС.

Кадр из видео МЧС России из телеграм-канала

Ведомство сообщило о пожаре на территории зоопарка. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров.

Пожару присвоили повышенный класс опасности. Очаг возгорания находился внутри макета Ту-154. В 11:25 мск ведомство сообщило, что открытое горение удалось ликвидировать.

По данным местного портала chita.ru, самолёт выгорел изнутри. Владелец зоопарка приобрёл в 2020 году два списанных самолёта, где проходили экскурсии.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 25 декабря на причале «Атомфлот» в Мурманске вспыхнул пожар в одной из кают на лихтеровозе «Севморпуть». Пожар потушили, никто не пострадал.

В Чите в ночь на 24 декабря сгорела стоянка с 30 машинами. Также огонь уничтожил двухквартирный дом. Люди не пострадали.