Санкт-Петербург, 25 декабря, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Неизвестные угрожают матери ветерана спецоперации без руки Виталия Павловского, которого двое мужчин избили в Санкт-Петербурге за замечание о неправильной парковке, сообщил Павловский ИА Регнум.

Кадр из Телеграм — канала

Ветеран СВО рассказал, что после ареста напавших на него Иракли Мунчава и Рустама Лакашия неизвестные стали писать его матери сообщения с угрозами.

«Маме писали, что её сын мразь и подонок. Писали, что после окончания СВО я поеду в Сибирь валить лес одной рукой. Таких сообщений было много. Всю информацию я уже передал полиции», — сказал агентству Виталий.

Он также заявил, что нападавшим больше не вменяют статью «покушение на убийство». Однако им добавили «возбуждение ненависти либо вражды по национальному признаку», сказал Павловский.

При этом семьи нападавших, Мунчавы и Лакашия, не предприняли попытки связаться с Виталием и извиниться. Как рассказал Павловский, впрочем, на извинения он и не надеялся.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря Павловский, прогуливавшийся вместе с супругой, сделал двоим мужчинам замечание о неправильной парковке автомобиля. Те, в свою очередь, стали оскорблять и избивать его. На кадрах с камер наблюдения видно, что мужчины пытались наносить удары по голове со стороны, которую Павловский не мог прикрыть из-за ампутированной руки.

Виталий более 20 лет назад лишился левой руки. В результате тяжелейшей операции на руке у него развилась гангрена, и в итоге руку ампутировали. Вместе с супругой Павловский воспитывает троих детей.

Павловский решил пойти добровольцем на СВО, но ему долго отказывали из-за инвалидности. Отправиться на передовую ему удалось после обращения в Союз добровольцев Донбасса. Он выполнял боевые задачи на херсонском направлении. В зоне СВО Павловский получил осколочное ранение в спину, но отказался от госпитализации в пользу сослуживцев с более тяжёлыми ранениями.