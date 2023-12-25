Токио, 25 декабря, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Автопроизводитель Daihatsu приостановил работу всех своих заводов на территории Японии. Об этом сообщила газета The Japan Times.

На такой шаг компания пошла после скандала с фальсификацией данных краш-тестов. Так, на прошлой неделе министерство транспорта дало автопроизводителю указание прекратить производство автомобилей до тех пор, пока не будет подтверждено соответствие выпускаемых транспортных средств государственным стандартам безопасности и охраны окружающей среды.

Как уточнило издание, речь идёт о заводах в городе Рюо, префектура Сига, в городе Оямадзаки, префектура Киото, а также заводе дочерней компании Daihatsu Motor Kyushu в городе Накацу, префектура Оита. Кроме того, 26 декабря производство прекратят на главном заводе в префектуре Осака

Неясно, когда компания возобновит производство, которое, как ожидается, приостановят как минимум до конца следующего месяца.

Возникшая проблема касается фальсификации данных, которые Daihatsu предоставляла для получения государственной сертификации автомобилей. В апреле 2023 года в отношении четырех моделей автомобилей выявили нарушения, после чего расследованием инцидента занялась специальная независимая комиссия. Она обнаружила свыше 170 нарушений, которые охватывают десятки моделей, продающихся в том числе под маркой материнской компании Toyota.

В 2022 году компания Daihatsu выпустила 920 тысяч автомобилей. Автопроизводитель также рассматривает вопрос о выплате компенсаций из-за простоя для 400 компаний-подрядчиков.