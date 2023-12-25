Москва, 25 декабря, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Иран, вызвавший российского временного поверенного для выражения протеста из-за поддержки Москвой заявления по поводу спорных с Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) островов, передал российской стороне свою позицию по вопросу, а встреча прошла в дружественной атмосфере. Об этом 25 декабря заявили в посольстве России в Тегеране.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Как отметили российские дипломаты, основным итогом переговоров стало подтверждение глубины многоплановых двусторонних отношений стран и запланировано проведение нескольких значимых мероприятий.

«Прямо сейчас идут контакты статс-секретаря, замминистра МЧС России Алексея Серко с его иранскими визави, которые очень заинтересованы в сотрудничестве и профильном содействии с нашей стороной. Проектов много», — привело информацию посольства РБК.

Как накануне сообщало ИА Регнум, МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах России Рафаэла Геворкяна из-за заявления участников VI сессии Российско-арабского форума сотрудничества (РАФС) в Марракеше 20 декабря, где упомянули тему принадлежности островов Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса в Персидском заливе, на которые претендуют Иран и ОАЭ. Глава МИД России Сергей Лавров, возглавлявший российскую делегацию, в разговоре с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом заверил его, что в итоговом заявлении учитывалось «полное уважение России к территориальной целостности Ирана».

Иран ранее неоднократно заявлял, что Исламская Республика подтверждает свою последовательную и принципиальную позицию о непризнании какого-либо спора в отношении указанных островов. В Тегеране подчеркнули, что они являются неотъемлемой частью иранской территории, и поэтому любые утверждения об обратном категорически отвергаются.