Москва, 25 декабря, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Российские операторы собираются изменить формат обмена трафиком с Google. Начальник отдела развития и монетизации интернет-инфраструктуры «Ростелекома» Иван Шевелев заявил 25 декабря, что по мере того как назревает необходимость они расширяют имеющиеся у компании стыки с сетями Google.

Robert Scoble

Шевелев пояснил, что после того, как Google перестала поставлять в Россию оборудование для модернизации серверов Global Cache и установки новых, осталась только одна возможность, а именно модернизировать стыки в Москве.

Так, по словам представителя «Транстелекома», много лет компания осуществляет прямые стыки с Google в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, они продолжили активно их расширять в 2023 году.

Руководитель по стратегическому развитию передачи данных «ВымпелКома» Константин Колесов отметил, что серверы Google Global Cache закончат существование либо в силу износа, либо из-за нехватки мощностей. Он считает, что сначала испортится качество YouTube в регионах, затем трафик начнёт перекладываться на Москву и Санкт-Петербург, нагружая магистральные сети.

Несколько участников рынка рассказали РБК, что в письме компания Google не упоминала серверы Google Global Cache. Согласно письму, с января 2024 года компания перестанет передавать трафик через серверы маршрутизации на точках обмена трафиком. Они расположены в крупнейших городах мира, включая Москву и Санкт-Петербург. В этой связи компания пригласила участников рынка как можно скорее подключиться к Google напрямую.

Как в августе сообщало ИА Регнум, компания Google уступила «Яндексу» лидерство в российском интернет-поиске. В России за год значительно снизился спрос на продукты и сервисы американской компании. Так, через «Яндекс. Браузер» в июле заходили в интернет 25,8%. Это на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом сообщалось, что одной из главных причин недоверия пользователей к Google Chrome считается уязвимость к хакерским атакам.