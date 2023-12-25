Киев, 2 июня, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Встреча американских парламентариев с президентом Украины Владимиром Зеленским может повлиять на увеличение размеров военной помощи вооружённым силам Украины (ВСУ). Об этом заявил сенатор Роб Портман 2 июня в ходе пресс-конференции в Киеве.

Сенаторы США, вышедшие из офиса президента Украины, рассказали журналистам, о чём шла речь на встрече с Зеленским. По их словам, обсуждались реформы Службы безопасности Украины (СБУ), Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), поставки оружия на Украину и противостояние «российской дезинформации».

Сенатор Джин Шахин сообщила, что власти Украины предоставили «аргументы» в пользу оказания военной помощи ВСУ со стороны США.

«Президент Зеленский предложил нам виртуальный тур на линию разграничения, где военное командование доложило о текущей ситуации. Мы также обсудили другую помощь, которую можем предоставить и в экономике, и в реформах, и даже в противодействии «российской дезинформации», — добавил сенатор Роб Портман.

Напомним, ранее в Киев с рабочим визитом прибыла группа сенаторов США, которые намерены встретиться с представителями украинской власти.