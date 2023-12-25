Москва, 25 декабря, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве правительства на снижение и обнуление экспортных пошлин на товары в дружественные страны. Об этом стало известно 25 декабря.

Известия/Дмитрий Коротаев

Кабмин получил право снижать пошлины на срок до полугода и устанавливать пониженные и нулевые ставки пошлин на вывоз товаров в дружественные страны на срок до одного года, но только в определённых объёмах. Об этом говорится в опубликованном на правовом портале документе.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре Россия отменила временные ограничения на экспорт бензина в связи с насыщенным внутренним рынком. Как заявили в Минэнерго, запрет сняли, чтобы не допустить разгрузки НПЗ и обеспечить высокий уровень производства топлива. При необходимости Минэнерго примет оперативные меры на российском рынке. Позднее Путин продлил до 30 июня 2024 года указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть, согласно которому поставки российских нефти и нефтепродуктов запрещаются, если в контрактах прямо или косвенно указано использование введённого западными странами ограничения цен.

Позднее также стало известно, что несырьевой неэнергетический экспорт России превысил 990 млрд рублей. Как отметили эксперты, во многом ситуация изменилась за счёт улучшения взаимодействия государства и бизнеса.