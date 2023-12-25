Москва, 25 декабря, 2023, 14:43 — ИА Регнум. «Новогоднюю ночь» на «Первом канале» будут вести комик Вадим Галыгин, журналист Валдис Пельш, шоумен Вадим Галыгин и другие российские звезды. Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба телеканала.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Ведущий Вадим Галыгин

Также поздравлять телезрителей во время новогодней передачи будут Лариса Гузеева, Яна Чурикова, Юлия Барановская, Тимур Соловьёв, Светлана Зейналова, Екатерина Березовская и Максим Аверин.

«Новогодняя ночь» стартует на телеканале в 23:00 31 декабря. В этот раз она будет называться «10 лет спустя».

Опрос сервиса SuperJob, проведённый с 28 ноября по 1 декабря, показал, что новогодние праздничные передачи передачи планируют посмотреть только 11% россиян. Еще 33% опрошенных сказали, что включат телевизоры для фона, а 45% не будут смотреть праздничные телешоу.

Мэр Москвы Сергей Собянин 21 декабря сообщил, что в столице проведут порядка 200 праздничных мероприятий. Их организуют в парках, музеях, культурах центрах и т.д. При этом салют в Москве на Новый год и Рождество отменили, как и во время прошлогодних новогодних празднований.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 декабря рассказал, что глава государства Владимир Путин использует праздничные дни для отдыха только частично. Представитель Кремля сообщил, что у российского лидера есть много рабочих планов на это время.