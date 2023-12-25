Москва, 25 декабря, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Бывший прокурор Москвы Юрий Сёмин умер сегодня, 25 декабря, на 74-м году жизни, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале.

ТАСС/ Владимир Астапкович Бывший прокурор Москвы Юрий Сёмин

«Юрий Сёмин скончался сегодня на 74-м году жизни в результате обширного инфаркта», — говорится в сообщении.

Депутат также выразил искренние соболезнования родным и близким покойного.

Сёмин родился 2 июня 1950 года. В 1977 году окончил Всесоюзный заочный юридический институт. С 1976 года Сёмин начал работать в органах прокуратуры. В разное время занимал должности прокурора отдела по надзору за следствием и дознанием в органах внутренних дел следственного управления столичной прокуратуры, прокурора Перовского района Москвы. В 1995 году стал заместителем прокурора Москвы по следствию.

С 2000 по 2006 год Сёмин работал в Минюсте и занимал пост замначальника управления ведомства по Москве. Он также возглавлял столичную прокуратуру в 2006–2011 годах, а затем был начальником антикоррупционного управления Генпрокуратуры.