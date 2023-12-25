Калининград, 25 декабря, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Сотрудники Калининградской областной таможни на пропускном пункте Мамоново-2 в период с 21 по 24 декабря оформили рекордное количество иностранных автомобилей, приехавших из Польши, при этом 99,9% въезжающих — русскоязычные немцы, сообщили в пресс-службе таможни журналистам.

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«Только за последние сутки калининградские таможенники оформили на въезд в область рекордное количество таких машин — 640, а всего за три дня — 1738», — говорится в пресс-релизе.

Как сообщили в таможне, жители Германии едут на праздники в Калининградскую область, а также используют Калининград для проезда в другие российские регионы. Обычно они прибывали на самолётах и поездах.

В пресс-службе подчеркнули, что на оформление одного автомобиля у российских таможенников уходит немногим больше, чем две минуты. При этом таможенный пост Багратионовск, который также находится в Калининградской области границе с Польшей, свободен.

Как сообщало ИА Регнум, 23 декабря на польско-российской границе образовалась крупная пробка из автомобилей с иностранными номерами. Очевидцы рассказали о скоплении в очереди 300 автомобилей.