Белград, 25 декабря, 2023, 13:50 — ИА Регнум. В Белграде завершились переговоры президента Сербии Александра Вучича и посла России в республике Александра Боцан-Харченко. Об этом сообщили в ТАСС.

ТАСС/EPA/ANDREJ CUKIC

Встречу провели в резиденции главы республики за закрытыми дверями. Представителей СМИ впустили вначале беседы на несколько минут. Сами переговоры длились около часа. Российский дипломат подарил сербскому лидеру книгу советского дипломата Анатолия Добрынина «Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести президентах США. 1962–1986 гг.». Примечательно, что это издание на русском языке, который Вучич хорошо знает.

Диалог российского дипломата и сербского лидера прошёл на фоне протестов, вспыхнувших в сербской столице, и обострения конфликта в Косово и Метохии. Представители оппозиционного движения «Сербия против насилия» собрались в Белграде перед зданием администрации и несколько раз пытались прорваться внутрь. Они потребовали отменить результаты парламентских выборов от 17 декабря. Тогда большинство голосов (47,36%) набрала партия «Сербия не должна сдаваться», которую возглавляет Вучич.

Чтобы навести порядок, сербские правоохранители вынуждены были применить против митингующих слезоточивый газ. Полицейские взяли здание в кольцо и начали оттеснять группы протестующих. При этом двое силовиков получили серьезные травмы, еще несколько — более легкие. И. о. мэра Белграда Александр Шапич заявил, что также пострадало и историческое здание городской администрации. Он назвал происходящее «майданизацией», проведя параллель с беспорядками в Киеве, во время так называемого «майдана незалежности».

Ситуация в Косове и Метохии обострилась настолько, что в результате столкновений появились жертвы. Были убиты трое сербов и представитель правоохранительных органов непризнанного Косова.

Как сообщало ИА Регнум, о планах президента Сербии встретится с российским дипломатом накануне сообщили в администрации Вучича. По словам главы республики, протестующими была предпринята «попытка насильственного захвата институтов Сербии». Только за 24 декабря во время протестов в Белграде полиция задержала свыше 35 митингующих. Александр Вучич в связи с протестами и обострением ситуации обратился к жителям Сербии с призывом сохранять спокойствие.