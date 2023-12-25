Цюрих, Швейцария, 25 декабря, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Бразилию могут отстранить от международных турниров в случае вмешательства в выборы президента Бразильской конфедерации футбола (CBF). С таким предупреждением выступила Международная федерация футбола (ФИФА), сообщило агентство The Associated Press.

Известия/Дмитрий Коротаев

В письме одному из руководителей бразильского футбола ФИФА сообщила, что CBF может грозить отстранение, если организация не прислушается к призыву подождать с назначением нового главы и вместо этого проведёт быстрые выборы, чтобы заменить Эдналдо Родригеса на посту президента. Международная федерация футбола считает дело необоснованным и может наложить санкции.

«В целях соблюдения порядка мы также хотели бы подчеркнуть, что если CBF будет отстранена соответствующим органом ФИФА, то она потеряет все свои членские права с немедленным вступлением в силу и до тех пор, пока ФИФА не отменит отстранение», ― указано в документе.

В ФИФА пояснили, что это также будет означать, что команды представителей и клубов CBF больше не будут иметь права принимать участие в международных соревнованиях, пока она отстранена.

В начале декабря суд Рио-де-Жанейро отстранил руководителя CBF Эднальдо Родригеса от должности в связи с нарушениями, допущенными на выборах в 2022 году. На прошлой неделе два высших суда Бразилии подтвердили это решение.

Как сообщало ИА Регнум, на сегодня сборная Бразилии занимает пятое место в обновленном рейтинге ФИФА.

В матче группового этапа отбора на чемпионат мира — 2026 сборная Бразилии проиграла команде Аргентины по футболу. Встреча, прошедшая на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро 22 ноября, завершилась со счетом 0:1.