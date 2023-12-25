Пекин, 25 декабря, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Россия примет участие в китайском лунном проекте «Чанъэ-7», сообщила 25 декабря Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация.

Альберт Гарнелис/ТАСС

Предприятие сообщило об итогах состоявшейся встречи глав правительств России и Китая Михаила Мишустина и Ли Цяна. Участники переговоров договорились о продолжении Москвой и Пекином содействия строительству Международной лунной научно-исследовательской станции.

«Поддерживать развитие совместного сотрудничества между «Чанъэ-7» и «Луна-26», а также поддерживать сотрудничество в проекте по отправке российской научной полезной нагрузки на китайском спускаемом корабле «Чанъэ-7», — сообщила корпорация в своём заявлении.

Запуск миссии «Чанъэ-7» запланировали на 2026 год.

Как сообщало ИА Регнум, станция «Луна-25» 19 августа разбилась во время посадки на спутник Земли. По версии «Роскосмоса», это произошло из-за блока измерения угловых скоростей.

Как заявил 27 октября глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, «Луну-25» создавали 16 лет — слишком долго. По его словам, проблема была в «неритмичном финансировании». Ранее он сообщал, что запуск «Луны-26» состоится в 2027 году.

Президент Владимир Путин 26 ноября заявил, что, несмотря на ситуацию с «Луной-25», Россия продолжит лунную программу.