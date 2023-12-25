Москва, 25 декабря, 2023, 13:07 — ИА Регнум. В 2024 году в Москве увеличат социальные выплаты горожанам старшего возраста, многодетным семья, инвалидам, ветеранам и льготникам. Об этом стало известно 25 декабря.

Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 1 января повысится городской социальный стандарт, выплата достигнет 24 500 рублей, что коснётся и месячных, и единовременных переводов. Соцпособия в новом размере получат инвалиды, льготники, ветераны, многодетные семьи, а также семьи с приёмными детьми, причём поддержка последних проиндексируется в зависимости от количества детей. Ветераны в свою очередь помимо этого получат выплаты к 82-й годовщине Битвы под Москвой. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Как сообщало ИА Регнум 2 декабря, президент России Владимир Путин подписал указ о сохранении соцвыплат родителям детей-инвалидов. Согласно документу, они смогут одновременно получать выплату в размере 10 тыс. рублей и работать неполный рабочий день. Выплаты также положены родителям или опекунам, неработающим либо работающим неполный рабочий день, а неработающие трудоспособные родственники, за исключением родителей, ухаживающих за детьми-инвалидами, получат в месяц 1200 рублей.

Позднее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об открытии социальных вкладов россиянами с низким доходом. Установлена сумма — в пределах 50 тыс. рублей. Инициаторы создали проект для поддержки россиян, попавших в трудную жизненную ситуацию. Открытый банковский вклад позволит им получать гарантированные доходы.