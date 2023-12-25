Москва, 25 декабря, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об увеличении социальных выплат некоторым категориям граждан, к котором относятся пожилые люди, многодетные семьи, лица, имеющие инвалидность, а также льготные категории россиян. Об этом сообщили на портале правительства столицы Mos.ru.

Василий Федосенко/ТАСС

Ежемесячные и единовременные выплаты жителям Москвы увеличат до 24,5 тыс. рублей.

«Величина городского социального стандарта, который влияет на размер региональной социальной доплаты и ежемесячной компенсационной выплаты столичным пенсионерам, с 1 января 2024 года составит 24 500 рублей», — уточнил городской портал.

В предстоящем году индексация социальных выплат коснётся льготной категории граждан, включая ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, а также тружеников тыла, семей с детьми, инвалидов и детей-сирот.

Семьи, воспитывающие ребёнка-инвалида, получат ежемесячную надбавку к пенсии в размере 24,5 тыс. рублей. Также им предоставят скидку на оплату жилья, ЖКХ в размере 50%. Оба родителя получат бесплатный проезд в московском транспорте по социальной карте и ежегодную компенсацию на покупку школьной формы. Выплаты увеличат пропорционально количеству детей с инвалидностью, а льготы назначат вне зависимости материального положения семьи.

При рождении или усыновлении первого ребёнка единовременная компенсационная выплата с 1 января следующего года составит 7293 рубля, на второго и последующих детей она увеличится до 19 223 рублей. При рождении или усыновлении одновременно трёх и более детей — до 66 279 рублей.

Семьи, воспитывающие десять и более детей, получат ежегодные выплаты в размере 39 767 рублей и 26 513 рублей на День знаний и Международный день семьи, соответственно.

Семьи с доходом ниже прожиточного минимума и имеющие детей младше трёх лет, в возрасте от трёх до семи и от восьми до 18 лет получат ежемесячное пособие в размере 50, 75 и 100 процентов от прожиточного минимума ребёнка, которое составит 9793 рубля, 14 690 рублей и 19 586 рублей соответственно.

При рождении первого ребёнка молодые нуждающиеся семьи смогут рассчитывать на единовременную выплату 113 310 рублей, при рождении второго она составит 158 634 рубля. Если в семье появится третий и последующие дети, то размер выплаты составит 226 620 рублей. Такие же единовременные выплаты получат усыновители ребёнка-сироты или оставшегося без попечения родителей соответственно за первого, второго, третьего и последующего детей.

Ежемесячные выплаты семьям, воспитывающим приёмных детей, с января 2024 года составят от 21 873 рублей до 36 454 рублей. Размер выплаты зависит от возраста и состояния здоровья ребёнка, а также количества приёмных детей.

Вместе с этим приёмные родители и патронатные воспитатели могут рассчитывать на вознаграждение в 20 964 рублей, а в случае, если ребёнок инвалид, размер выплат составит 35 639 рублей. Вознаграждение получает один из взрослых, но если в семье трое и больше таких детей, то оно положено обоим родителям за каждого ребёнка.

Как сообщало 22 декабря ИА Регнум, Собянин выделил дополнительные деньги на средства реабилитации инвалидов. Он сообщил, что город предоставляет технические средства реабилитации как в натуральной форме, так и компенсацию за их самостоятельное приобретение тем, кто в этом нуждается. По словам Собянина, в Москве проживает около одного миллиона человек с инвалидностью, среди них более 50 тыс. детей.