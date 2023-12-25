Белград, 25 декабря, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил президента Сербии Александра Вучича с наступающим Новым Годом и Рождеством, сообщили 25 декабря в администрации президента Сербии.

«Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством», — говорится в поздравительном послании российского президента.

Путин отметил, что несмотря на сложную ситуацию в мире, отношения России и Сербии, основанные на многовековых традициях дружбы и духовной близости, развиваются в конструктивном духе. Глава российского государства также выразил надежду на продолжение сотрудничества.

В конце послания российский лидер пожелал родным и близким Вучича крепкого здоровья, благополучия и успехов, а братскому сербскому народу мира и процветания.

В администрации президента Сербии 24 декабря сообщили, что Вучич встретится с российским послом Александром Боцан-Харченко утром 25 декабря 2023 в здании Генерального секретариата.

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