* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 25 декабря, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Суд оштрафовал иностранного агента Екатерину Шульман (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) за отсутствие соответствующей маркировки в публикациях, сообщили 25 декабря в Мещанском суде Москвы.

Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС Екатерина Шульман

«Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей», — следует из решения суда.

Министерство юстиции России 15 апреля 2022 года внесло политолога Екатерину Шульман в реестр СМИ, которые, выполняют в России функции иностранного агента. По данным инстанции, она получала деньги из-за границы, а также от Оксфордского российского фонда (внесен в реестр нежелательных организаций) и Фонда Карнеги.

Помимо этого, суд в августе 2022 года оштрафовал политолога на 10 тыс. рублей за отсутствие маркировки в публикациях.