Шульман* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Суд оштрафовал Екатерину Шульман на ₽50 тыс за нарушение закона об иноагентах
Москва, 25 декабря, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Суд оштрафовал иностранного агента Екатерину Шульман (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) за отсутствие соответствующей маркировки в публикациях, сообщили 25 декабря в Мещанском суде Москвы.
«Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей», — следует из решения суда.
Министерство юстиции России 15 апреля 2022 года внесло политолога Екатерину Шульман в реестр СМИ, которые, выполняют в России функции иностранного агента. По данным инстанции, она получала деньги из-за границы, а также от Оксфордского российского фонда (внесен в реестр нежелательных организаций) и Фонда Карнеги.
Помимо этого, суд в августе 2022 года оштрафовал политолога на 10 тыс. рублей за отсутствие маркировки в публикациях.