Москва, 25 декабря, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Курс евро на Мосбирже впервые с 20 октября превысил отметку 102 рубля. Об этом стало известно 25 декабря из данных валютных торгов.

Известия/Павел Волков

Рост курса составил 0,36% по состоянию на 11:13 мск, что эквивалентно 102,11 рубля. Спустя время евро оказался на отметке 101,73 рубля, потеряв 0,04%. За тот же период времени доллар снизился до 91,98 рубля (0,01%), юань вырос до 12,841 рубля (0,02%).

Как сообщало ИА Регнум, перед этим, 21 декабря, евро на Мосбирже превысил отметку в 101 рубль впервые с 26 октября. Перед этим, 6 декабря, глава «Сбера» Герман Греф заявил об отсутствии большого потенциала для укрепления рубля, но и об отсутствии также причин и для сильного снижения его курса. По его мнению, при нынешней ситуации в торговле сегодняшний курс рубля выглядит самым сбалансированным.