Москва, 25 декабря, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Журналиста Антона Красовского госпитализировали две недели назад после потери сознания. Об этом сообщил 25 декабря источник ИА Регнум.

РИА Новости/Максим Блинов Антон Красовский

«Медсёстрам и охране дали поручение никого не пускать. Даже на входе в корпус висела табличка «К Красовскому не пускать», — рассказал собеседник агентства.

О госпитализации сам журналист сообщил в своём Telegram-канале 24 декабря. Он опубликовал пост с фотографией из больницы, в котором написал, что в начале недели у него резко скрутило живот, началась тошнота, а потом он потерял сознание.

Главное управление разведки Украины спустя сутки после поста Красовского сообщило, что причиной госпитализации российского журналиста стало «отравление».

Как сообщало ИА Регнум, летом Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение Красовскому по подозрению в публичных призывах к геноциду. До этого, в январе 2023 года, на Украине журналиста приговаривали к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Первое дело открыли из-за поддержки Красовским спецоперации.