Вашингтон, 25 декабря, 2023, 11:57 — ИА Регнум. Американский бизнесмен Илон Маск согласился с мнением бизнесмена Дэвида Сакса о том, что в любом конфликте побеждает страна, способная с меньшими затратами и в течение более длительного периода времени производить большие объёмы боеприпасов.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Экономическая мощь — это основа, позволяющая вести войны», — написал Маск в социальной сети Х (бывшая Twiter).

До этого Сакс прокомментировал сообщение о том, что программа производства истребителей F-35 обернулась провалом из-за проблем с цепочкой поставок комплектующих, а также медленных темпов производства и дороговизны деталей.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре Маск также поддержал мнение Дэвида Сакса, заявившего, что Украина потеряет новые территории в случае отказа от мирных переговоров. Тогда Сакс подчеркнул, что киевский режим навсегда потерял Крым, Донбасс, часть Запорожья и Херсонской области. Он предположил, что если Киев не заключит мирное соглашение с Москвой, то потеряет Харьков и Одессу.

В ноябре Маск заявил, что его пугает ситуация с дефицитом боеприпасов в США. Тогда он назвал пугающим дефицит боеприпасов в США из-за конфликта на Украине.