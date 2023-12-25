Курган, 25 декабря, 2023, 12:32 — ИА Регнум. В Кургане водитель такси, выполняя заказ, провалился на машине в строительную яму. Он погиб, двух его пассажиров госпитализировали с травмами. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

ГИБДД УМВД России по городу Кургану

Инцидент произошёл около 05:30 по местному времени (03:30 мск). Водитель снёс ограждение на месте проведения строительных работ АО «Водный союз». Все необходимые средства организации дорожного движения в месте проведения ремонтных работ были установлены.

«<…> Вблизи дома №75 на проспекте Конституции в Кургане водитель 2003 года рождения, двигаясь на автомобиле Lada Granta, допустил наезд на препятствие в виде дорожного ограждения с последующим съездом в место проведения ремонтных работ», — уточнили в ГАИ.

В медицинском учреждении водитель скончался. Его пассажиры 1990 и 1987 годов рождения получили телесные повреждения, их госпитализировали.

По информации портала 45.RU, они находятся в реанимации. Таксомоторная компания, услугами которой они воспользовались, заявила о готовности оказать необходимую материальную помощь.

Как сообщало 25 декабря ИА Регнум, ранним утром в Пермском крае ребёнок и трое взрослых погибли на трассе Пермь — Екатеринбург. На 126-м км дороги водитель Renault Logan допустил занос машины с выездом на полосу встречного движения. Легковушка столкнулась с грузовиком Volvo.

Водитель легкового автомобиля и два его пассажира — 23-летняя девушка и 11-летняя девочка — погибли на месте. Одна женщина — пассажир иномарки — тоже скончалась в больнице. С места ДТП в больницу отправили 16-летнего подростка, ехавшего в легковушке.