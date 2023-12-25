Москва, 25 декабря, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Пользователям Дзен и соцсети «ВКонтакте» откроют 25–29 декабря бесплатный доступ к новогоднему контенту в рамках проекта «Культура под шубой», сообщила 25 декабря пресс-служба VK.

Известия/ Сергей Лантюхов

«С 25 по 29 декабря пользователи «ВКонтакте» и Дзена получат бесплатный доступ к эксклюзивным трансляциям и новогоднему контенту от учреждений и деятелей культуры», — сообщили в пресс-службе соцсети.

Уточняется, что в проекте примут участие свыше 100 учреждений культуры, включая Государственную Третьяковскую галерею, Музей Фаберже, Музей-заповедник Петергоф, Московский академический Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко, Приморскую сцену Мариинского театра, Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, Мультимедиа Арт Музей.

Проект уже начал работу в ночь на 25 декабря. Актриса Юлия Пересильд провела новогоднюю трансляцию во «ВКонтакте», где рассказала о творческих планах на будущий год. Сейчас запись трансляции доступна в её паблике.

Сегодня в VK в паблике Московской филармонии пройдёт трансляция концерта Questa Musica. Завтра, 26 декабря, в сообществе Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета в VK пройдёт трансляция спектакля «Комната Шекспира».

Отмечается также, что 28 и 29 декабря в VK в паблике видеоплатформы об искусстве и культуре Leoclassics. tv пройдут трансляции специальных новогодних мероприятий. В частности, зрители увидят марафон «Щелкунчика» в исполнении артистов федеральных и региональных театров.

Историк искусств и ведущая Artifex Алина Сопова опубликует в Дзене видео на тему «Рецепты к столу от Сальвадора Дали» на канале «Купчиха за чаем. Искусство». Также в Дзене автор документальных фильмов Олег Заянов расскажет о влиянии европейской культуры на Америку, а канал «arts_tobe — просто об искусстве» опубликует материал о новогодних открытках Энди Уорхола для Tiffany&Co.

Как сообщало ИА Регнум, в середине декабря мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал открытие в российской столице фестиваля «Путешествие в Рождество». Мероприятие, которое проходит в Москве каждый год, завершится 8 января.

Москвичей и гостей столицы ждут 36 фестивальных площадок, сообщил мэр. Фестиваль посвящён в этом году Москве и москвичам.