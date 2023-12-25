Москва, 25 декабря, 2023, 11:49 — ИА Регнум. В 2023 году совокупный доход авторов контента в соцсети «ВКонтакте» с помощью официальных инструментов монетизации вырос на 37% и составил 5,5 млрд рублей, сообщили 25 декабря в пресс-службе «ВКонтакте».

Известия/Дмитрий Коротаев

«Число пользователей, которые благодарят авторов донатами, увеличилось на 56%. Количество подключенных к VK Donut сообществ выросло в 2 раза», — говорится в сообщении.

В материале также отмечается, что за год с помощью VK Donut авторам удалось заработать 780 млн рублей.

Кроме того, в 2023 году просмотры видеоконтента в ленте «ВКонтакте» выросли на 25%. По данным соцсети, пользователи стали публиковать истории на 27% чаще, чем в 2022 году.

«ВКонтакте» 13 марта зафиксировали рекорд года. Так, в этот день образовалось более 8,6 млн пар друзей.

Как сообщало ИА Регнум, социальная сеть «Одноклассники» 30 октября полностью обновила сервис «Увлечения». В компании заявили, что пользователям теперь стало удобнее искать интересные посты на тему хобби, общаться с единомышленниками, задавать вопросы экспертам и делиться своими знаниями с другими. При этом раздел сделали доступным неавторизованным пользователям.