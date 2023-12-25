Москва, 25 декабря, 2023, 11:28 — ИА Регнум. Футболист Артём Дзюба спел фанатскую песню группы «Ленинград» про петербургский «Зенит», в котором он ранее играл. Видео с вечеринки, на которой также присутствовал российский тренер Леонид Слуцкий, нападающий московского «Локомотива» выложил на странице в соцсети.

«Сине-бело-голубое небо — Питер, вместе смело, солнце светит нам в Зените. Это наша команда! Да!», — исполнил спортсмен.

Пользователи в Сети предположили, что Дзюба ностальгирует по временам, когда был игроком «Зенита». Также некоторые допустили, что футболист может рассматривать возвращение в команду, если появятся интересные предложения.

Как сообщало ИА Регнум, Дзюба подписал контракт с «Зенитом» в феврале 2015 года. В составе команды он четыре раза выигрывал чемпионат России и два раза был обладателем Кубка России. В августе 2022 года нападающий перешёл в турецкий клуб «Адана Демирспор», а феврале 2023 года — в «Локомотив».

После первой игры за московскую команду Дзюба при встрече с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком не пожал тому руку. Они публично не называли причины ссоры. В сентябре 2023 года журналисты спросили у Дзюбы, помирился ли он с Семаком. Нападающий на это сказал, что не помнит, кто это.

На встрече с журналистами 1 декабря Семак заявил, что не держит обиды на нападающего «Локомотива» Дзюбу, который ранее выступал за петербургскую команду. Тренер подчеркнул, что для него важно происходящее на поле, а не за его пределами. По его мнению, работа тренера не подразумевает, что за неё будут благодарны.