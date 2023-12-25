Москва, 25 декабря, 2023, 11:27 — ИА Регнум. В Наро-Фоминске на территории крупного производственно-логистического комплекса (ПЛК) Минобороны были обнаружены два несдетонировавших беспилотника. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как выяснилось, 20 декабря в диспетчерскую службу 112 поступило сообщение о взрывном устройстве на территории ПЛК. Как рассказал собеседник ИА Регнум, после потепления в Московском регионе и таяния снега оказалось, что на территории объекта Минобороны лежат два беспилотника самолётного типа со взрывчаткой.

«Когда именно дроны упали на территорию ПЛК, неизвестно. Однако они не сдетонировали и не спровоцировали никаких разрушений. Пострадавших также не было. Взрывотехники МО опасные объекты уничтожили на месте», — рассказала собеседник агентства.

20 декабря также сообщалось, что беспилотник упал в районе Краснопресненского пруда в Наро-Фоминске. После этого на автодороге образовалась огромная пробка. О пострадавших или разрушениях информация не поступала.