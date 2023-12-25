Киев, 25 декабря, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Российские атаки подорвали промышленность Украины, сделав невозможным производство необходимых ВСУ материалов, заявил офицера ВСУ в интервью The Independent.

Он заявил, что идут боевые действия на истощение. Чтобы победить, ВСУ должны «какое-то время удерживать оборону», отметил украинский военный, добавив, что Киев зависит от международной поддержки со стороны Вашингтона, Лондона, а также Евросоюза и Южной Кореи.

Другой украинский офицер заявил, что российские военные начали использовать новые версии ракет С-400 для поражения наземных целей. По его словам, ВСУ нуждаются в большем количестве ракет Patriot, чем они предполагали получить.

Издание отмечает, что, по словам ряда высокопоставленных украинских военных, в передовых силах ВСУ растёт тревога по поводу сокращения поставок оружия и боеприпасов, появляются признаки того, что «обязательства международных партнёров ослабевают».

Как сообщало ИА Регнум, на Украине 24 декабря заявили, что ВСУ не получают необходимого количества вооружений. Как рассказала исполнительный директор Центра действий по борьбе с коррупцией Дарья Каленюк, это связано со слабостью промышленной базы. Другая большая проблема — коррупция в оборонной сфере, которую, считает эксперт, на Украине невозможно искоренить.

Президент России Владимир Путин 19 декабря заявил, что ВСУ несут большие потери. Он отметил, что Украина сильно растратила резервы из-за попыток предъявить Западу результаты контрнаступления.