Москва, 25 декабря, 2023, 11:13 — ИА Регнум. Следственный комитет начал проверку после смерти человека в офисе «Газпромбанка» на Коровьем Валу в Москве. Умерший 54-летний мужчина являлся руководителем одного из проектов финансового учреждения. На теле мужчины обнаружили ушибы. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Ссотрудники офиса «Газпромбанка» 18 декабря нашли на седьмом этаже в туалете одного из начальников без сознания. Это был 54-летний руководитель проекта Роман Чеботарёв. На место вызвали наряд скорой помощи. Но медики уже ничем не могли помочь.

«Была констатирована смерть мужчины. На теле были зафиксированы ушибленные раны затылочной области», — рассказал собеседник агентства.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. По предварительным данным, Чеботарёв упал и сильно ударился головой. Сейчас обстоятельства смерти руководителя проекта банка выясняет полиция. Проверку взял под контроль СК.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве сотрудники банка на Литовском бульваре обнаружили в помещении с банкоматами мёртвого мужчину.

Сообщалось, что мужчину занесли в помещение прохожие, после того как тот упал и ударился об лёд.