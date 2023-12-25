Москва, 25 декабря, 2023, 10:57 — ИА Регнум. Четыре иностранных партнёра объявили о приостановке участия в проекте «Арктик СПГ-2». В частности, компании TotalEnergies (Франция), CNPC и CNOOC (Китай) и консорциум японских Mitsui и JOGMEC объявили форс-мажор. Об этом сообщил «Ъ».

Станислав Красильников/ТАСС

«Это может привести к тому, что «Арктик СПГ-2» лишится долгосрочных контрактов на вывоз СПГ, а НОВАТЭК будет самостоятельно финансировать проект. <…> Пока «Арктик СПГ-2» вынужден будет продавать газ на спотовом рынке», — уточнило издание.

Заморозка участия в проекте означает, что акционеры отказываются от его финансирования и выкупа ещё не добытого газа. При этом CNPC и CNOOC, а также Mitsui и JOGMEC обратились к американским властям с просьбой отменить санкции на сжиженный природный газ (СПГ).

Вместе с этим возникает вопрос о танкерах ледового класса, которые могли бы вывозить СПГ, так как судоверфь «Звезда» может вновь задержать их поставку, говорится в публикации. Ожидается, что в следующем году могут поставить танкеры иностранного производства.

Как сообщало 20 ноября ИА Регнум, американские власти преследуют цель лишить Россию 4% мирового рынка СПГ и таким образом помешать ей стать крупнейшим поставщиком этого вида топлива. Для этой цели США ввели санкции в отношении проекта «Арктик СПГ-2».

Практически через месяц, 21 декабря, «Новатэк» предупредил о форс-мажоре с этим проектом, направив уведомления покупателям относительно будущих поставок газа. Уточнялось, что письма получили китайские компании Shenergy Group и Zheijang Energy, а также энергетическая корпорация Repsol из Испании.