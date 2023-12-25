Москва, 25 декабря, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Стендап-комик Гарик Оганисян заявил, что отъезд из России негативно сказался на его карьере. Об этом он рассказал в выпуске подкаста на YouTube-канале юмориста Алексея Шуплякова.

Instagram* (*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) Стендап-комик Гарик Оганисян

«Если статистически брать, то просмотры упали. Если брать финансово, то тоже меньше», — сказал он.

Оганисян вспомнил о комике Сергее Орлове, который трижды выступал перед полным залом на площадке «Крокус Сити Холл» в Москве. При этом, как отметил Оганисян, в Ереване на концерт собиралось меньшее число зрителей. По его словам, там продается по пять билетов на выступление.

Кроме того, стендап-комик признался, что в эмиграции он почувствовал отдаление с публикой.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле комики Оганисян и Александр Долгополов на концерте в Берлине пошутили над терактом в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский и получили ранения десятки человек. На сцене комики изобразили момент вручения Татарскому начинённой взрывчаткой статуэтки. После этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку выступлению комиков в Берлине.

Мать Оганисяна в беседе с ИА REGNUM прокомментировала шутку сына о теракте в Санкт-Петербурге. Она сказала, что поинтересуется у сына, почему он выбрал трагедию поводом для юмора. Сам поступок она обсуждать не стала.

Оганисян раньше работал в команде шоу «Вечерний Ургант», участвовал в написании шуток для эфиров. После начала спецоперации он уехал из России.

В июле видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный, покинувший Россию, заявил, что столкнулся с равнодушием и непрофессионализмом во время организации концертов в США. Он отметил, что не мог выступать на должном уровне и очень переживал.