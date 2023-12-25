Москва, 25 декабря, 2023, 10:27 — ИА Регнум. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отреагировала на присуждение ей изданием Politico статуса «разрушитель года». Она призналась, что ей сложно комментировать эту ситуацию.

Известия/Александр Казаков Глава Центробанка Эльвира Набиуллина

«Я считаю, что Центральный банк вёл, ведёт и будет вести политику, нацеленную на то, чтобы доходы не обесценивались от высокой инфляции, чтобы был устойчивый финансовый сектор, чтобы он позволял сохранять сбережения людей, бизнеса и давал финансовые ресурсы структурной перестройке экономики», — заявила она.

Набиуллина подчеркнула, что после успешного 2022 года многие стали думать, что «нам море по колено», однако, предупредила глава ЦБ, санкционное давление продолжит усиливаться, сообщило РБК.

Как сообщало ИА Регнум, американское издание Politico в ходе мероприятия по оглашению наиболее влиятельных личностей за год назвало Набиуллину «главным разрушителем года» за вклад в укрепление и рост российской экономики, помешавшие недружественным странам добиться каких-либо экономически значимых антироссийских ограничений. Как отметили авторы материала, за десятилетие у руля Центробанка она сумела провести жёсткую, но неоднократно спасавшую рубль политику.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя статью издания, отметил, что в Европе тоже понимают, что ограничения в отношении Москвы не имеют смысла. Он подчеркнул, что российская экономика стабильна, несмотря на беспрецедентный груз рестрикций, и вышла на траекторию роста.

Ранее председатель Банка России заявила, что наиболее болезненными санкциями Запада для России стали отключение от SWIFT и заморозка активов.