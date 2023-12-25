Москва, 25 декабря, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Декларация Европейского союза по гарантиям безопасности для Украины не более чем публичное заявление, написал 25 декабря заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Известия/Тарас Петренко

«Очевидно, в самой этой декларации вообще нет никакой добавленной ценности. Декларация — всего лишь публичное заявление, а значит, филькина грамота», — заявил Медведев.

При этом он добавил, что из декларации вытекает возможность заключения Украиной соглашений с отдельными странами. В этих договорах, в отличие от декларации, будут фигурировать условия обеспечения безопасности. Медведев отметил, что такие соглашения — уже более серьёзные документы.

Декларация даст возможность заключить двусторонние соглашения по производству оружия, подготовке военных, финансированию отдельных военных программ и много другого, важного для Украины. Так, какая-то страна, например Великобритания, решит создать на Украине военную базу и принять на себя защиту её территории. Фактически получится, что, хотя Украину не берут в НАТО, её будут защищать в индивидуальном порядке.

Когда Россия нанесёт удар по такой базе, отметил Медведев, непонятно, будут ли страны НАТО готовы к коллективному ответу.

Он отметил, что, согласно статье 5 Вашингтонского договора, ответ не обязательно должен быть военным и коллективным. Он может заключаться в осуществлении индивидуального или совместного действия, которое сторона или стороны сочтут необходимым, включая применение военной силы. Получается, что можно ответить коллективно, но можно и оставить страну — владельца базы, то есть Украину, в одиночестве, отметил замглавы Совбеза.

Медведев призвал украинские власти помнить об этом.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря представитель Европейского союза заявил, что Брюссель предложил Киеву пакет под названием «Гарантии безопасности», включающие военное сотрудничество и борьбу с дезинформацией. Как позже сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, гарантии безопасности включают поставки оружия Киеву.

В Киеве 24 декабря заявили, что не все страны ЕС согласились подписывать декларацию по гарантиям безопасности Украине. Не присоединились к декларации шесть стран — Австрия, Венгрия, Хорватия, Польша, Словакия и Мальта.