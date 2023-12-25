Москва, 25 декабря, 2023, 10:13 — ИА Регнум. Цены на куриные яйца выросли не только из-за инфляции, сообщила 25 декабря глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Известия/ Сергей Лантюхов

«Есть искушение связать высокую инфляцию с каким-то видом товаров. Но, к сожалению, там есть общие причины <…> высокий рост спроса опережает возможности предложения», — заявила глава ЦБ.

При этом в Минсельхозе пообещали, что цены на куриное яйцо стабилизируются после Нового года за счёт наращивания производства и импорта. Также зампредседателя правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрий Леонов отмечал рекордный за десять лет уровень цен на яйца, однако отметил, что уже в 2024 году можно ожидать снижения.

Набиуллина заявила РБК, что когда темп роста цен высокий, постоянно что-нибудь «выстреливает». В этой связи глава ЦБ вспомнила ситуацию с ценами в 2021 году.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин во время прямой линии 14 декабря извинился перед гражданами за рост цен на куриные яйца в стране. Он объяснил ситуацию на рынке яиц сбоем в работе правительства.

В ноябре куриные яйца в России подорожали сразу на 15,07%. Динамика цен на куриное яйцо на российском рынке вызвала беспокойство Генпрокуратуры и Федеральной антимонопольной службы. С начала 2023 года стоимость десятка куриных яиц на российском рынке увеличилась на 36,63%. По данным Росстата, куриные яйца подорожали в разных регионах от 10% до почти 30%.

В ноябре 2023 года власти приняли решение об открытии российского рынка для поставок яиц из Азербайджана. Первая партия яиц в количестве 36 тонн (612 тыс. штук) прибыла на территорию России 19 декабря. Россия также готова импортировать яйца из Ирана с нулевой таможенной пошлиной. Временная тарифная льгота с 1 января по 30 июня 2024 года позволит обеспечить поставки по сопоставимой с российским производством стоимости.