Москва, 25 декабря, 2023, 10:07 — ИА Регнум. В рамках реконструкции подводного газопровода «Голутвинский» в центре Москвы началось строительство тоннеля. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Бирюков

«С 2018 года реализуется комплексная программа реконструкции 12 дюкеров высокого и среднего давления, работы на девяти сооружениях уже завершены», — рассказал Бирюков. По его словам, комплексная реконструкция Голутвинского газопровода началась в феврале текущего года. «Этот объект обеспечивает газом одного из крупнейших потребителей столицы, старейшую тепловую станцию ГЭС-1. Протяженность дюкера составляет 132 метра, он был построен в 1956 году», — отметил он.

Заместитель мэра российской столицы сообщил, что при проведении реконструкции используются материалы и трубопроводы отечественного производства, которые отвечают современным требованиям безопасности и позволяют обеспечить надежную эксплуатацию сетей. В настоящее время начаты основные работы по микротоннелированию. «Это бестраншейная технология, которая выполняется специализированным тоннелепроходческим комплексом», — пояснил Пётр Бирюков.

Под существующим газопроводом будет проложен трубопровод в многослойной защите под дном водоотводного канала Москвы-реки между Якиманской и Болотной набережными. «Специалисты во время строительства подготовили два котлована по обеим сторонам реки и приступили к работам по бурению тоннеля для будущего дюкера общей протяженностью 132 метра», — подчеркнул заместитель мэра Москвы.

Завершить работы на Голутвинском подводном газопроводе планируется во второй половине 2024 года.