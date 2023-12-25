Москва, 25 декабря, 2023, 09:58 — ИА Регнум. Мощность городской ветеринарной лаборатории Москвы увеличилась вдвое после ремонта. Об этом рассказал в блоге на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«В прошлом году мы завершили капитальный ремонт городской ветеринарной лаборатории», — сообщил он. Мэр напомнил, что лаборатория — ведущий столичный центр в области лабораторных исследований широкого спектра, который более 60 лет стоит на страже здоровья и безопасности животных и человека. «После ремонта и дооснащения новейшим оборудованием мощность лаборатории увеличилась почти в два раза — до 120 тыс. исследований в год», — написал он.

Одним из главных направлений работы лаборатории является проверка безопасности пищевых продуктов. «В распоряжении специалистов имеется 218 различных методик, что позволяет исследовать все виды пищевых продуктов от мяса и рыбы до орехов, грибов и сухофруктов», — отметил Собянин. Второе направление работы лаборатории — забота о здоровье домашних животных. По словам градоначальника, специалисты проводят исследования по самому широкому спектру вирусных, бактериальных и паразитарных заболеваний животных, птиц, рыб и даже пчел: от широко распространенных гельминтозов до экзотических инфекций.

Капитальный ремонт и переоснащение лаборатории, проведенные правительством Москвы, позволили вывести ее работу на качественно новый уровень и расширить перечень предоставляемых услуг, подчеркнул Сергей Собянин. Также современная техника позволила проводить исследования на несколько инфекций одновременно. В результате ветеринарные врачи быстрее получают заключения и могут эффективнее предотвращать или локализовывать распространение заболеваний.