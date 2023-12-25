Хуситы обвинили США в ошибочном ракетном пуске в Красном море
Хуситы заявили, что США случайно обстреляли идущее из России судно
Доха, 25 декабря, 2023, 09:21 — ИА Регнум. Американский корабль открыл огонь в Красном море, пытаясь сбить разведывательный летательный аппарат правящей на севере Йемена группировки «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом заявил представитель хуситов Мухаммед Абдель Салям.
Он уточнил, что корабль открыл огонь из нескольких орудий, одна из ракет взорвалась рядом с судном под флагом Габона, которое шло из российского порта.
«Пока беспилотный самолёт-разведчик, принадлежащий йеменским военно-морским силам, проводил разведку над Красным морем, американский военный корабль […] открыл огонь из нескольких орудий, демонстрируя состояние растерянности и тревоги», — написал представитель движения в Telegram-канале.
Представитель хуситов указал, что угроза международному морскому судоходству возникает в результате милитаризации Красного моря США и их партнёрами.
Как сообщало ИА Регнум, 23 декабря в Красном море хуситы совершили нападение с помощью беспилотников на два нефтяных танкера, шедшие под флагами Норвегии и Индии. Как сообщило центральное командование ВМС США, американские военные получили сведения об атаках на танкеры в южной части моря в вечернее время.
Речь идёт о двух судах ― BLAAMANEN, принадлежащем норвежскому флагу и эксплуатируемом как танкер для перевозки химикатов и нефти, и SAIBABA (принадлежащий Габону танкер для перевозки сырой нефти под индийским флагом).
UKMTO в Баб-эль-Мандебском проливе Красного моря 3 декабря зафиксировало активность беспилотников, после чего, предположительно, произошёл взрыв. Отмечалось, что беспилотники появились со стороны Йемена.
В начале декабря в Красном море хуситы атаковали с помощью ракет и беспилотников американский военный корабль USS Carney. По данным морской охранной компании Ambrey из Великобритании, сухогруз пострадал при ударе беспилотника у северного йеменского порта Ходейда.