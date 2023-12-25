Доха, 25 декабря, 2023, 09:21 — ИА Регнум. Американский корабль открыл огонь в Красном море, пытаясь сбить разведывательный летательный аппарат правящей на севере Йемена группировки «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом заявил представитель хуситов Мухаммед Абдель Салям.

ТАСС/ EPA/OSAMAH YAHYA

Он уточнил, что корабль открыл огонь из нескольких орудий, одна из ракет взорвалась рядом с судном под флагом Габона, которое шло из российского порта.

«Пока беспилотный самолёт-разведчик, принадлежащий йеменским военно-морским силам, проводил разведку над Красным морем, американский военный корабль […] открыл огонь из нескольких орудий, демонстрируя состояние растерянности и тревоги», — написал представитель движения в Telegram-канале.

Представитель хуситов указал, что угроза международному морскому судоходству возникает в результате милитаризации Красного моря США и их партнёрами.

Как сообщало ИА Регнум, 23 декабря в Красном море хуситы совершили нападение с помощью беспилотников на два нефтяных танкера, шедшие под флагами Норвегии и Индии. Как сообщило центральное командование ВМС США, американские военные получили сведения об атаках на танкеры в южной части моря в вечернее время.

Речь идёт о двух судах ― BLAAMANEN, принадлежащем норвежскому флагу и эксплуатируемом как танкер для перевозки химикатов и нефти, и SAIBABA (принадлежащий Габону танкер для перевозки сырой нефти под индийским флагом).

UKMTO в Баб-эль-Мандебском проливе Красного моря 3 декабря зафиксировало активность беспилотников, после чего, предположительно, произошёл взрыв. Отмечалось, что беспилотники появились со стороны Йемена.

В начале декабря в Красном море хуситы атаковали с помощью ракет и беспилотников американский военный корабль USS Carney. По данным морской охранной компании Ambrey из Великобритании, сухогруз пострадал при ударе беспилотника у северного йеменского порта Ходейда.