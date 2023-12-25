Москва, 25 декабря, 2023, 09:32 — ИА Регнум. Наиболее болезненными санкциями Запада для России стали отключение от SWIFT и заморозка активов, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Известия/Дмитрий Коротаев

«Конечно, очень болезненной темой стала блокировка и замораживание активов частных лиц — миллионов людей, которые не подпали под санкции, но оказались с замороженными активами», — заявила Набиуллина.

По её словам, к санкциям крупные банки были в значительной степени подготовлены. Шла с 2014 года подготовка и к возможному отключению от международной платёжной системы SWIFT.

«Проблемой, вот именно проблемой, стали международные платежи, они до сих пор являются проблемой, хотя мы пытаемся её решить», — сказала Набиуллина.

Также она прокомментировала заморозку резервов за рубежом, назвав её нарушением базовых принципов защищённости резервов.

По словам главы ЦБ РФ, эта блокировка — негативный сигнал для центральных банков других стран. Купировать риски финансовой стабильности помогли плавающий курс и валютные ограничения, сообщила она в интервью РБК.

Как сообщало ИА Регнум, лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Шиллер в интервью La Repubblica назвал рискованной идею конфисковать замороженные российские активы и передать их Киеву. По его мнению, такие действия вызвали бы катаклизм в системе доллара.

В странах G7, Евросоюза и Австралии заблокировано €260 млрд активов Банка России. Порядка €210 млрд находится в ЕС, причём €191 млрд — в бельгийском депозитарии Euroclear.