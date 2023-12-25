Тегеран, 25 декабря, 2023, 08:44 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах России в Тегеране в связи с итоговым заявлением Российско-арабского форума сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе иранского внешнеполитического ведомства.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

В министерстве напомнили, что в заявлении форума упоминался вопрос о принадлежности трёх островов в Персидском заливе, которые являются предметом территориального спора между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами ― Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса.

Отмечено, что Москва поддержала мирные инициативы по определению статуса спорных островов в Персидском заливе. В этой связи российскому дипломату иранская стороны выразила протест.

«Представитель МИДа подтвердил постоянный суверенитет Ирана над тремя островами в Персидском заливе и подчеркнул, что правительство Ирана отвергает любые претензии какой-либо стороны в этом отношении как неприемлемые», — отмечается в публикации ведомства.

Как написало агентство Mehr, глава МИД России Сергей Лавров, возглавлявший российскую делегацию на форуме в Марокко, в телефонном разговоре 22 декабря с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом заверил его в том, что в итоговом заявление учитывалось «полное уважение России к территориальной целостности Ирана».

Как сообщало ИА Регнум, Иран неоднократно заявлял, что Исламская Республика подтверждает свою последовательную и принципиальную позицию о том, что она не признаёт существование какого-либо спора между Ираном и Объединёнными Арабскими Эмиратами в отношении островов Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб в Персидском заливе. В Тегеране подчеркнули, что эти три острова являются неотъемлемой частью иранской территории, и поэтому любые утверждения об обратном категорически отвергаются.

При этом в постоянном представительстве Ирана при ООН отметили, что Иран всегда выражал готовность вести переговоры с ОАЭ на двусторонней основе с целью устранения любых недоразумений, которые могут возникнуть по поводу острова Абу-Муса.

Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран в сентябре 2022 года осудило необоснованные обвинения, выдвинутые МИД Совета сотрудничества стран Персидского залива в заключительном заявление 153-го заседания, подчеркнув, что три иранских острова навечно принадлежат Ирану.

Российско-арабский форум сотрудничества состоялся 20 декабря в марокканской столице Марракеш. По итогам форума глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что справедливость восторжествует как в конфликте на Украине, так и на Ближнем Востоке.