Вашингтон, 25 декабря, 2023, 07:38 — ИА Регнум. НАТО потеряна репутация грозного альянса, при прямом столкновении с Россией силы альянса не выдержат, заявил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА Регнум Армия РФ и армия США

«НАТО исходило из соображения о том, что это огромный альянс, забитый современными армиями и современной техникой. <…>. Но выясняется, что это оружие — мусор, а армия у НАТО бесполезная», — заявил эксперт.

Особенно Риттер раскритиковал бундесвер. Упадок промышленного потенциала Германии из-за санкций Запада против России привёл к тому, что немцы не могут оснастить танками собственную армию.

Действующая армия ФРГ похожа на вооружённые силы мирного времени. В бундесвере работают только те, кто не смог трудоустроиться в другом месте. В составе немецкой армии находятся «толстяки», никогда не выполнявшие марш-бросков в экипировке, признал американский военный.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению бывшего дипломата и экс-советник министра обороны США по вопросам международной безопасности Чеса Фримана, провал европейских стран в конфликте с Россией на Украине дал трещину в «фасаде» НАТО. Единство стран Североатлантического альянса, для многих казавшееся незыблемым, теперь находится под угрозой. Российские военные с лёгкостью уничтожают «лучшее оружие» НАТО, что приводит к дискредитации военных сил западного блока, конкретизировал эксперт.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 19 декабря в ходе выступления на расширенной коллегии ведомства отметил, что спецоперация на Украине показала, что российское вооружение превосходит натовское. Военнослужащих обучают применению FPV-дронов, индивидуальных средств РЭБ и новых авиационных средств поражения на созданных полигонах и в учебных центрах. Уже подготовлено более 1,7 тыс. расчётов беспилотных летательных аппаратов и свыше 1,5 тыс. операторов FPV-дронов, добавил глава российского оборонного ведомства.