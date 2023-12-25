Москва, 25 декабря, 2023, 06:51 — ИА Регнум. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что практикующийся Западом во все времена промышленный шпионаж никуда не делся — недружественные страны не упускают момента. Об этом вице-премьер рассказал «РИА Новости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Денис Мантуров

По словам Мантурова, шпионаж был всегда, во все времена. Он есть сегодня, будет и завтра. Спецслужбы недружественных стран продолжают охоту за российскими разработками, образцами вооружения, а также за ценными специалистами.

«Доходит уже не только до шпионажа, вы обратили внимание — в средствах массовой информации сообщалось, что ФСБ предотвратила покушение на одного из руководителей предприятия оборонно-промышленного комплекса», — сказал Денис мантуров.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Ижевске подозреваемого в подготовке теракта против одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия.

Мужчина пытался осуществить теракт по заданию Украины с использованием самодельного взрывчатого вещества.

В ходе задержания у него были изъяты компоненты для изготовления взрывчатки и взрывчатые вещества, а также средства связи с перепиской с украинскими координаторами.

Луганске 4 декабря сотрудники ФСБ задержали местного жителя, подозреваемого в шпионаже на украинские спецслужбы. Его уличили в сборе данных о российской армии, причём с использованием средств, предоставленных украинской стороной.

В настоящее время Россия превзошла Запад по выпуску вооружений, заданный высокий темп снижать не планируется, сообщил вице-премьер — глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.