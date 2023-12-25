Новый, 670-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован обсуждением заявления одного из старших офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), который на правах анонимности рассказал об уничтожении военной промышленности в стране силами ВС РФ. Украинская промышленность парализована, силы ВСУ всецело зависят от оружия и боеприпасов Евросоюза, Южной Кореи, США и Великобритании, сообщил украинский военный британской газете The Independent. По его словам, определиться с военными запросами крайне сложно в силу того, что российские войска всё время используют новейшее вооружение.

Министерство обороны Российской Федерации РСЗО «Град»

Тем временем на участке Серебрянского лесничества краснолиманского направления СВО экипажи «Градов» 122-миллиметровыми реактивными неуправляемыми снарядами уничтожили укрепрайоны со скоплением живой силы и техники противника.

Нынешняя тактика украинских войск приводит к большим потерям и требует полного пересмотра, заявил главред сайта «Цензор. нет», бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов в эфире своего YouTube-канала 24 декабря. В частности, он пожаловался, что украинские войска ходят в атаки без достаточных резервов.

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