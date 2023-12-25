Тель-Авив, Израиль, 25 декабря, 2023, 06:25 — ИА Регнум. В подземных туннелях движения ХАМАС в секторе Газа военные Армии обороны Израиля обнаружили тела пяти пленных израильтян, трое из них — офицер, сержант и полковник. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

«Солдаты обнаружили и извлекли тела пяти заложников, похищенных 7 октября, и доставили их в Израиль для погребения», — сообщили военные.

Обстоятельства их гибели не уточняются, они будут установлены и озвучены после судмедэкспертизы.

Отмечается, что ранее был установлен контроль над лагерем Джабалия на севере сектора Газа. В ходе боёв были убиты «террористы и конфисковано оружие».

Также была обнаружена «стратегическая сеть туннелей», которая использовалась в качестве штаба ХАМАС на севере сектора.

Подземный штаб представляет собой два уровня: первый — на глубине десяти метров, второй — на глубине десятков метров.

«Туннели использовались для направления атак и передвижений террористов. На глубине обнаружены оружие, инфраструктура для производства оружия, экстренные укрытия», — сообщили израильские военные, уточнив, что туннели связаны с шахтой, ведущей к резиденции командира северной бригады ХАМАС Ахмада Андура.

Отмечается, что после этого подземная штаб-квартира была разрушена в рамках «усилий по ликвидации туннелей ХАМАС». Армия сообщила, что ведёт такие операции теперь в Хан-Юнисе и на юге сектора Газа.

Как сообщало ИА Регнум, ЦАХАЛ нанесла удары по целям в центральной части сектора Газа.

По в центральной части сектора Газа, по лагерю беженцев был нанесён удар утром 17 декабря. Погибли как минимум 24 человека, но многие находились под завалами.