Москва, 25 декабря, 2023, 05:10 — ИА Регнум. В России не ожидают резкого изменения ситуации на валютном рынке по истечении в марте 2024 года действия указа президента РФ Владимира Путина об обязанности некоторых крупных экспортёров продавать валютную выручку. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила, что по итогам ноября 2023 года доля чистых продаж валютной выручки экспортёрами может дойти до 100%.

Cbr.ru Эльвира Набиуллина

«Похожие показатели последний раз наблюдались в марте 2023 года — 98%, следует из статистики Банка России. Но затем на фоне падения поступлений от экспорта нефти и ускорившегося ослабления рубля чистые продажи снижались и вновь пошли вверх осенью из-за роста цен на нефть и ввода указа об обязательной продаже валютной выручки», — сказала Набиуллина, добавив, что в октябре чистые продажи валюты экспортёрами составили 107%.

По словам главы ЦБ, на рост продаж валюты экспортёрами влияет повышение цен на нефть, а также разовые факторы, связанные с конвертацией валюты для выплаты дивидендов.

Кроме того, часть экспортёров из-за высокой ставки по рублёвым кредитам начали брать валютные займы, а потом продавать валюту для дальнейшей оплаты своих рублёвых расходов, сказала Набиуллина.

Какое-то влияние оказал указ Путина об обязательной продаже валютной выручки, пояснила в интервью РБК глава ЦБ.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции президент России Владимир Путин отметил, что свою роль в укреплении рубля сыграл указ об обязательной продаже валютной выручки российскими экспортёрами, который ввёл элементы определенного контроля со стороны Центробанка и правительства.

В 2021 году при обслуживании российского экспорта на 87% использовались доллар и евро. Сейчас в результате ограничений использование этих валют в международных расчётах России сократилось с 87% до 24%. Использование Россией рубля в качестве национальной валюты позволяет сохранить суверенитет, сказал президент.

Согласно указу Путина, отдельные компании в период шести месяцев обязаны вернуть средства, вложенные за рубежом, и продавать валютную выручку на российском рынке в установленных правительством объёмах, а ряд компаний должны представить графики покупки-продажи валюты на внутреннем рынке.