Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 25 декабря, 2023, 04:21 — ИА Регнум. Происшествие в шестиэтажном доме Сириуса на улице Трубачева, случившееся 24 декабря, предположительно, могло произойти в результате взрыва бытового газа. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации федеральной территории.

(сс) Илья Бунин Федеральная территория Сириус

В доме 114 квартир. Все они оснащены индивидуальными газовыми котлами. Взрыв произошёл в квартире на пятом этаже.

«13 квартир расселены. В пункте временного размещения в отеле «Гамма Сириус» находятся шесть человек. Два человека с ожогами находятся в больнице. Остальные жители разместились самостоятельно», — пояснил представитель администрации.

Жильцов уже пускают в квартиры, чтобы они могли собрать документы и личные вещи.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 24 декабря в жилом доме в Сириусе произошёл взрыв.

Два человека пострадали, ещё двоих удалось спасти. На момент прибытия пожарных в квартире и на балконе, где произошло ЧП, были выбиты стёкла. Открытого горения не было.

Спасатели эвакуировали из подъезда 23 человека.

Было задействовано в спасении 60 человек, 19 единиц техники. Дом газифицирован.