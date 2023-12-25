Москва, 25 декабря, 2023, 03:58 — ИА Регнум. В следующем году программа визитов президента России Владимира Путина предусматривает выезд за границу, но не в начале 2024 года, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Не в самом начале года. Сейчас, конечно, всё-таки главное — внутренняя повестка, естественно», — ответил он «РИА Новости» на вопрос о планируемых зарубежных визитах Путина.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря французский президент Эммануэль Макрон не исключил визит Путина во Францию в 2024 году в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии. При этом он уточнил, что приглашение президента России в республику возможно в случае проведения мирных переговоров по Украине.

В конце ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о заинтересованности России в налаживании связей со всеми странами. В Кремле призвали не забегать вперёд, поскольку события в мире иногда развиваются непредсказуемо, так же как мутирует позиция коллективного Запада по тем или иным вопросам, поэтому Москва весьма ограничена в возможностях что-либо прогнозировать.