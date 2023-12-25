Вашингтон, 25 декабря, 2023, 03:52 — ИА Регнум. Бывший американский дипломат и экс-советник министра обороны США по вопросам международной безопасности Чес Фриман считает, что провал европейских стран в конфликте с Россией на Украине дал трещину в «фасаде» НАТО. Своё мнение он высказал на YouTube-канале Dialogue Works.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

По утверждению Фримана, единство стран Североатлантического альянса, для многих казавшееся незыблемым, теперь находится под угрозой.

«Существовавший ранее фасад единства НАТО дал трещину. Теперь некоторые члены НАТО открыто отказываются от идеи продолжения этого конфликт», — признал эксперт.

Как факт он привёл пример того, что российские военные с лёкгостью уничтожают «лучшее оружие» НАТО, что приводит к дискредитации военных сил западного блока.

Уже очевидно, по мнению бывшего дипломата, что Западу не удалось добиться международной изоляции Москвы, а большинство стран мира открыто не поддерживают американский курс США в борьбе с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, ряд стран — членов Евросоюза отказались гарантировать безопасность Украине и не подписали соответствующую декларацию.

Речь идёт об Австрии, Хорватии, Польше, Венгрии, Словакии и Мальте.

Европейские политики должны ответить за разжигание конфликта на Украине и сдачу подлежащих мобилизации украинцев, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.