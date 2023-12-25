Дублин, 25 декабря, 2023, 03:35 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ответственна за разжигание войны и геноцида в секторе Газа, заявила в ходе выступления депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли.

Иван Шилов ИА REGNUM Урсула фон дер Ляйен

«С такими «защитниками демократии» (как фон дер Ляйен. — Прим. ред.) <…> Я думаю, что выражу мнение многих граждан Европы, когда скажу: «нет, спасибо, фрау Геноцид», — сказала депутат.

По мнению Дейли, деятельность руководства Еврокомиссии привела к жестокой войне и геноциду в секторе Газа.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре в Израиль с визитом в знак солидарности прилетела глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Она обвинила палестинское движение ХАМАС в эскалации конфликта в секторе Газа. Израиль вправе «защищать себя и свой народ» и отреагирует на ситуацию как демократическое государство, заявила она.

Евросоюз следует уничтожить раньше, чем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен убьёт экономику Франции, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Его негодование вызвано решением фон дер Ляйен подписать новое соглашение о свободной торговле с Кенией. Таким образом сельское хозяйство Франции «поставят на колени», в частности, из-за значительных поставок цветов из Кении, цена которых намного ниже французских, сказал Филиппо.